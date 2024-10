Dailymilan.it - Inchiesta Curve Milano, Davide Calabria sentito in Procura: rapporti con gli ultras? Ecco il motivo

(Di mercoledì 16 ottobre 2024), il capitano rossoneroin: ha parlato del rapporto con gli ultras. La ricostruzione Nella giornata di lunedì 14 ottobre, dopo un piccolo ritardo, anche il capitano del Milanè stato ascoltato dai pm delladiin merito all’ultras. Secondo quanto riportato da Il Giornale, il terzino rossonero ha parlato in maniera libera e senza preoccupazioni e agli inquirenti ha confermato di non aver mai ricevuto nessun tipo di minaccia da parte degli ultras. Questo in merito all’incontro avuto l’8 febbraio 2023 all’interno del bar Italian Drink di Cologno Monzese, con il leader della Curva Sud Luca Lucci e lo storico ultrà Giancarlo Capelli, detto “il Barone”.