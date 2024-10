"Il vero centro siamo noi". Ponzanelli lancia l’Udc (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ha iniziato la campagna elettorale con una brutta sorpresa. Il suo manifesto infatti è stato vandalizzato con scritte minacciose tanto da costringerlo alla denuncia alle forze dell’ordine. Francesco Ponzanelli è il coordinatore provinciale e capolista dell’Udc che si schiera a sostegno del candidato presidente del centro destra. Adesso è tutto tranquillo? "Si, c’è una denuncia che farà il suo corso. Poi a parte le schermaglie quotidiane che fanno parte della politica è una campagna vibrante e faticosa". La domanda se la pongono in tanti. Ma da chi è rappresentata la Democrazia Cristiana? "Da noi. Lo scudo crociato appartiere all’Udc. Poi la vicinanza, il passato e le idee possono anche essere patrimonio di altri". Cosa si aspetta dall’Udc alle prossime regionali? "siamo in fase di crescita e sperimentazione. Lanazione.it - "Il vero centro siamo noi". Ponzanelli lancia l’Udc Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ha iniziato la campagna elettorale con una brutta sorpresa. Il suo manifesto infatti è stato vandalizzato con scritte minacciose tanto da costringerlo alla denuncia alle forze dell’ordine. Francescoè il coordinatore provinciale e capolista delche si schiera a sostegno del candidato presidente deldestra. Adesso è tutto tranquillo? "Si, c’è una denuncia che farà il suo corso. Poi a parte le schermaglie quotidiane che fanno parte della politica è una campagna vibrante e faticosa". La domanda se la pongono in tanti. Ma da chi è rappresentata la Democrazia Cristiana? "Da noi. Lo scudo crociato appartiere al. Poi la vicinanza, il passato e le idee possono anche essere patrimonio di altri". Cosa si aspetta dalalle prossime regionali? "in fase di crescita e sperimentazione.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

"Il vero centro siamo noi". Ponzanelli lancia l’Udc - "La vecchia Dc piace a tanti ma lo scudo crociato appartiene solo a noi". Una corsa orientata non solo alle regionali ma anche ai futuri progetti. (lanazione.it)

Elezioni regionali, Udc Liguria ha depositato le liste a sostegno di Bucci - Il commissario regionale Umberto Calcagno ringrazia i presentatori delle liste : Paolo Carini per Genova, Anna Panarel lo per Imperia, Francesco Ponzanelli per La Spezia e Luigi Tezel per Savona ... (telenord.it)

Ponte chiuso, nessuna passerella. Doccia fredda sui cittadini delusi - Animato incontro con Ponzanelli alla Bocciofila. Pesa il ritado dei lavori per la nuova struttura sul Calcandola ... (msn.com)