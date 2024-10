Il toccante messaggio di Kate Middleton nella settimana del lutto perinatale (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Impegnata a riprendere lentamente gli oneri pubblici dopo la diagnosi di cancro e la chemioterapia, la principessa del Galles Kate Middleton ha pubblicato un toccante messaggio per celebrare la settimana di sensibilizzazione sulla perdita del bambino, che si celebra nel Regno Unito dal 9 al 15 ottobre. Mostrando una candela del brand britannico Plum & Ashby con scritto “Onda di luce”, la principessa ha scritto: “La settimana di sensibilizzazione sulla perdita del bambino è un momento molto importante per sostenere coloro che hanno vissuto la devastazione della perdita del loro bambino. Invio amore, forza e speranza a chiunque sia stato colpito”. Gravidanzaonline.it - Il toccante messaggio di Kate Middleton nella settimana del lutto perinatale Leggi tutta la notizia su Gravidanzaonline.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Impegnata a riprendere lentamente gli oneri pubblici dopo la diagnosi di cancro e la chemioterapia, la principessa del Gallesha pubblicato unper celebrare ladi sensibilizzazione sulla perdita del bambino, che si celebra nel Regno Unito dal 9 al 15 ottobre. Mostrando una candela del brand britannico Plum & Ashby con scritto “Onda di luce”, la principessa ha scritto: “Ladi sensibilizzazione sulla perdita del bambino è un momento molto importante per sostenere coloro che hanno vissuto la devastazione della perdita del loro bambino. Invio amore, forza e speranza a chiunque sia stato colpito”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Il toccante messaggio di Kate Middleton nella settimana del lutto perinatale - Sophie, la duchessa di Edimburgo, ha avuto una gravidanza extrauterina nel 2001. La Baby Loss Awareness Week culmina in un'” Onda di Luce ” globale, in cui le persone sono invitate ad accendere una candela alle 19:00 ora locale e a tenerla accesa per almeno un’ora, per ricordare i bambini persi troppo presto; per questa ragione anche Kate Middleton ha scelto l’immagine della candela. (Gravidanzaonline.it)

Il toccante messaggio di Kate Middleton nella settimana del lutto perinatale - La Baby Loss Awareness Week culmina in un'” Onda di Luce ” globale, in cui le persone sono invitate ad accendere una candela alle 19:00 ora locale e a tenerla accesa per almeno un’ora, per ricordare i bambini persi troppo presto; per questa ragione anche Kate Middleton ha scelto l’immagine della candela. (Gravidanzaonline.it)

Paolo Bonolis condivide un messaggio toccante sulla sua famiglia e cita Franco Califano su Instagram - Facebook WhatsApp Twitter Nelle ultime ore, Paolo Bonolis ha colto l’occasione per esprimere un messaggio carico di significato dedicato alla sua famiglia attraverso un post sul suo profilo Instagram. Così, attraverso una semplice foto e un messaggio evocativo, Bonolis riesce a catturare l’attenzione non solo dei suoi fan, ma anche di chiunque riconosca l’importanza dei legami profondi, ... (Gaeta.it)