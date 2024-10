Ilrestodelcarlino.it - Il consigliere Rodondi: "Fare Chiarezza sulle cause dell’incuria nei fiumi"

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) "Più ascolto e democrazia. E meno ‘bullismo’". Lo chiede ilcomunale di opposizione a Casalfiumanese (e componente della segreteria di Forza Italia), Christian. Ilricorda che durante il grave maltempo del 19 settembre "la situazione del Rio Casale ha destato non poca preoccupazione. La coesione dei residenti ha fatto sì che si evitasse un allagamento di alcune abitazioni poste a ridosso della via Montanara. Occorre ringraziare questi cittadini, che hanno rimosso alcuni cumuli di legname imprecisato portato dalla piena, materiale incagliatosi sotto a un ponticello che rischiava di far salire ulteriormente il già alto livello idrometrico del piccolo corso d’acqua". Poi l’affondo: "Il ruolo di consiglieri di opposizione ci impone di chiedere chiarimenti.