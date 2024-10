Lanazione.it - Il ballo del mattone. Effetto alluvione: giù le compravendite. Prezzi in città: la mappa

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) E’ un mercato ancora in calo quello delledi immobili in provincia di Prato. A fare il punto sul settore è la Fiaip, la Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali che ha analizzato l’andamento del mercato immobiliare residenziale nel primo semestre 2024, nell’ambito dell’osservatorio regionale. Ne è emerso un calo delledel 13,3% rispetto allo stesso periodo del 2023. Un calo derivante per lo più ancora dalle conseguenze dell’del 2 novembre scorso. A trainare in basso i numeri è soprattutto il Comune di Montemurlo (uno dei più colpiti dall’ondata di fango) che fa registrare un -36,8%. Male anche il Montalbano (-14,5%) e Prato(-12,6%).