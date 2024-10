I primi 16 migranti arrivati in Albania. Olanda: interessati al modello di accordo Roma-Tirana (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Roma, 16 ottobre 2024 - La nave Libra della Marina Militare è attraccata al porto di Shengjin, in Albania, con i primi 16 migranti, accompagnati poi nei centri gestiti dall'Italia: si tratta di 10 egiziani e sei bengalesi, soccorsi lo scorso 13 ottobre a bordo di due imbarcazioni di fortuna, la prima partita da Sabratha, la secondo da Zuara, entrambe località della Tripolitania. A gruppi di 4, i 16 immigrati hanno percorso a piedi le poche decine di metri che separano la banchina dall'ingresso dell'hotspot allestito all'interno del porto. I 16 migranti sono rimasti a bordo della nave per poco più di 90 minuti, prima di scendere accompagnati dal personale italiano che li ha scortati all'hotspot, dove si sono subito sottoposti ai controlli sanitari. Dopo i controlli sanitari nella struttura, che è di giurisdizione italiana, saranno avviate le procedure per la loro identificazione. Quotidiano.net - I primi 16 migranti arrivati in Albania. Olanda: interessati al modello di accordo Roma-Tirana Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 16 ottobre 2024), 16 ottobre 2024 - La nave Libra della Marina Militare è attraccata al porto di Shengjin, in, con i16, accompagnati poi nei centri gestiti dall'Italia: si tratta di 10 egiziani e sei bengalesi, soccorsi lo scorso 13 ottobre a bordo di due imbarcazioni di fortuna, la prima partita da Sabratha, la secondo da Zuara, entrambe località della Tripolitania. A gruppi di 4, i 16 immigrati hanno percorso a piedi le poche decine di metri che separano la banchina dall'ingresso dell'hotspot allestito all'interno del porto. I 16sono rimasti a bordo della nave per poco più di 90 minuti, prima di scendere accompagnati dal personale italiano che li ha scortati all'hotspot, dove si sono subito sottoposti ai controlli sanitari. Dopo i controlli sanitari nella struttura, che è di giurisdizione italiana, saranno avviate le procedure per la loro identificazione.

Centri in Albania - chi sono i primi migranti e quanto costa il viaggio : lo strano caso del Bangladesh e dell’Egitto - La realizzazione dei centri italiani per migranti in Albania è frutto di un protocollo (ANSA FOTO) – Notizie. Senza entrare tecnicamente nel merito, è quantomeno singolare l’Italia consideri sicuri l’Egitto, i cui rapporti si sono incrinati da tempo a causa dell’omicidio del ricercatore Giulio Regeni, ed il Bangladesh, sul quale hanno acceso i riflettori anche l’Antimafia per le vicende legate ... (Notizie.com)

Arrivati in Albania i primi sedici migranti ospitati nei nuovi hotspot - In caso di mancata convalida, le persone saranno portate in Italia per essere rimpatriate nei paesi di origine considerati sicuri. Non c'è filo spinato, c'è assistenza. A poche decine di metri dal molo si trova l'hotspot allestito dall'Italia, dove i migranti saranno sottoposti ad uno screening sanitario: sul posto sono presenti medici, forze dell'ordine, interpreti e mediatori culturali. (Ilfoglio.it)

L’Albania si avvicina all’ingresso nell’Ue : aperti i primi capitoli negoziali. Ma i nuovi centri per migranti potrebbero essere fuori legge - L’annuncio è arrivato da Oliver Varhelyi, commissario europeo uscente all’Allargamento, che su X parla di un «traguardo importante» a cui si è potuti arrivare grazie alle tante riforme approvate da Tirana in questi anni su richiesta di Bruxelles. Questo lasso di tempo viene considerato «semplicemente inappropriato» dal premier Edi Rama, che osserva: «Purtroppo è stato con l’aiuto di Vladimir ... (Open.online)