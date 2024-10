I mostri abitano vicino a noi e non si nascondono più, insegniamo ai nostri figli a individuarli e combatterli (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La persona che mi trovo di fronte è appena uscita da un negozio, piuttosto scioccata. Si è trovata coinvolta in una conversazione tra un uomo, grossolano e ignorante, compagno della titolare, e una cliente.“Bisognerebbe ucciderli tutti i musulmani, io sono dalla parte di Israele”.La Messinatoday.it - I mostri abitano vicino a noi e non si nascondono più, insegniamo ai nostri figli a individuarli e combatterli Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La persona che mi trovo di fronte è appena uscita da un negozio, piuttosto scioccata. Si è trovata coinvolta in una conversazione tra un uomo, grossolano e ignorante, compagno della titolare, e una cliente.“Bisognerebbe ucciderli tutti i musulmani, io sono dalla parte di Israele”.La

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il regista Luca Guadagnino progetta a Roma un hotel di lusso, Palazzo Talìa, e lo trasforma in un maestoso spazio scenografico - Affreschi settecenteschi, tappeti monumentali: Palazzo Talìa è il primo progetto di Luca Guadagnino. A pochi passi da Piazza di Spagna era stato residenza privata del segretario di Leone X e poi conve ... (vogue.it)

Il ritorno dopo 5 anni di Victoria's Secret: Kate Moss e Cher tra gli "angeli" - Foto - Dopo cinque anni di assenza il marchio di lingerie ultra sexy Victoriàs Secret è tornato a sfilare a New York con i suoi «angeli». È trascorso un lustro dal precedente show, che era stato salutato com ... (gazzettadiparma.it)

Forlì, “Il cancro non deve impedirci di sognare”: in ospedale la mostra benefica di Lady Sara Tattoo, artista e paziente oncologica - «Il cancro non deve impedirci di sognare da Regine: ad esempio, io vorrei festeggiare il mio 104° compleanno. Tutte noi, malate o meno, siamo ... (corriereromagna.it)