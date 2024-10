Hiv, Esposito (Simit Campania): "Fa meno paura con terapie efficaci come long acting" (Di mercoledì 16 ottobre 2024) 'Infezioni Hiv stabili in regione ma diagnosi tardive' Napoli, 16 ott. (Adnkronos Salute) - "I nuovi casi di Hiv in Campania sono stabili, il problema è però la diagnosi tardiva". Cosi Vincenzo Esposito, presidente di Simit (Società italiana malattie infettive e tropicali) Campania, partecipa Ilgiornaleditalia.it - Hiv, Esposito (Simit Campania): "Fa meno paura con terapie efficaci come long acting" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) 'Infezioni Hiv stabili in regione ma diagnosi tardive' Napoli, 16 ott. (Adnkronos Salute) - "I nuovi casi di Hiv insono stabili, il problema è però la diagnosi tardiva". Cosi Vincenzo, presidente di(Società italiana malattie infettive e tropicali), partecipa

