Giuseppe Ricci dirigerà la Trasformazione Industriale di Eni (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Giuseppe Ricci è nominato Industrial Transformation Chief Operating Officer di Eni. In questo nuovo ruolo, Ricci guiderà i processi di Trasformazione Industriale dell'azienda, contribuendo a sviluppare strategie innovative per affrontare le sfide della transizione energetica e garantire la competitività di Eni nel mercato globale. Grazie alla sua esperienza e alla sua profonda conoscenza del settore, Ricci avrà un ruolo cruciale nella definizione e nell'implementazione delle nuove soluzioni industriali che guideranno l'azienda verso un futuro più sostenibile e tecnologicamente avanzato.La nomina di Ricci si inserisce nel quadro di un piano strategico più ampio di Eni, volto a migliorare l'efficienza produttiva e a incrementare l'uso di tecnologie pulite.

