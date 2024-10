Giuli e “la centralità del pensiero solare”, l’intervento dal Ministro alla Buchmesse (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Nuovo discorso del Ministro della Cultura italiano Alessandro Giuli – questa volta alla Buchmesse – che sta circolando sui social. “Posso dire che siamo qui per riaffermare la centralità di quel che si può chiamare pensiero solare, il punto d’incontro tra la rigidità delle ideologie, della battaglia delle idee, che si discioglie nella luce meridiana dello spirito mediterraneo” ha detto Giuli, aggiungendo: “Quella luce in cui la nostra filosofia del limite rende compatibili e feconde le parole Giustizia e Libertà”. Il discorso è avvenuto alla Fiera del Libro di Francoforte, dove l’Italia è Ospite d’Onore. Lapresse.it - Giuli e “la centralità del pensiero solare”, l’intervento dal Ministro alla Buchmesse Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Nuovo discorso deldella Cultura italiano Alessandro– questa volta– che sta circolando sui social. “Posso dire che siamo qui per riaffermare ladi quel che si può chiamare, il punto d’incontro tra la rigidità delle ideologie, della battaglia delle idee, che si discioglie nella luce meridiana dello spirito mediterraneo” ha detto, aggiungendo: “Quella luce in cui la nostra filosofia del limite rende compatibili e feconde le parole Giustizia e Libertà”. Il discorso è avvenutoFiera del Libro di Francoforte, dove l’Italia è Ospite d’Onore.

Buchmesse - Giuli : “Occasione storica per affermare la nostra centralità” - Lo abbiamo detto nel discorso fatto davanti agli amici della Buchmesse. “È un’occasione importantissima. . È un’occasione storica per affermare la centralità della cultura italiana in collegamento con la Germania che ci ospita e tutto il mondo culturale, tutto il patrimonio culturale che si concentra qui in questa fiera”. (Lapresse.it)