Gispi simbolo cittadino Che sinergia col Met

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) La presentazione della nuova maglia pronta ad essere indossata in partita da tutte le formazioni, quella del quarantennale della nascita del club, che omaggia Prato ritraendo alcuni dei monumenti più iconici. Una collaborazione con il Teatro Metastasio, "santificata" dal logo del teatro che troverà spazio su una manica della nuova casacca. E le prime anticipazioni del "Torneo Compiani" (dedicato a Stefano) che la prossima domenica vedrà sfidarsi a Coiano oltre duecento giovanissimi rugbisti provenienti da tutta la Toscana. Sono le ultime novità in casaannunciate due giorni fa al Metastasio, ora che anche la stagione del rugby è pronta ad iniziare: i Tigers debutteranno in campionato il prossimo fine settimana contro Montelupo, nel primo turno della serie C.