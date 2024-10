Laprimapagina.it - Giovanni Salamone ha ucciso la moglie Patrizia Russo a coltellate a Solero

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Dramma familiare anell’Alessandrino., 63 anni, hala, 53 anni. Dopo il femminicidioha chiamato i Carabinieri. La telefonata sarebbe stata fatta attorno alle 6 di mercoledì. I sanitari del 118 hanno solo potuto constatare la morte di, insegnante di sostegno delle scuole medie. In base alle prime ricostruzioni il femminicidio è avvenuto in via Cavoli, aalle 5:30. Dopo l’omicidio,reo confesso avrebbe chiamato i carabinieri per costituirsi. La coppia, originaria di Agrigento, avrebbe due figli che però non vivrebbero con i genitori. Marito eerano rientrati il giorno prima dalla Sicilia e si erano trasferiti ada poco., insegnante di sostegno, era attesa in classe.