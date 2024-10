Francesca Chaouqui sul giallo della cassa nel caso Orlandi: “Non l’ho aperta ma Pietro non mi crede” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) "Ho detto che voglio essere lasciata in pace perché pensano che sappia qualcosa che non dico, ma non prendo le distanze dal caso o dl supporto che posso dare a Pietro Orlandi per la scomparsa della sorella Emanuela", torna a parlare Francesca Chaouqui. Fanpage.it - Francesca Chaouqui sul giallo della cassa nel caso Orlandi: “Non l’ho aperta ma Pietro non mi crede” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) "Ho detto che voglio essere lasciata in pace perché pensano che sappia qualcosa che non dico, ma non prendo le distanze dalo dl supporto che posso dare aper la scomparsasorella Emanuela", torna a parlare

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Caso Orlandi - Francesca Chaouqui a Vatican Girl atto II : “Non ho nulla da aggiungere - lasciatemi in pace” - La stessa Chaouqui dichiara di averla vista, ma precisa: «Parlai della cassa che avevo visto e fu cercata ovunque durante Vatileaks e mai trovata». Anche le audizioni della Commissione bicamerale d’inchiesta, nata per fare luce sui casi di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, non hanno portato nuovi elementi definitivi. (Thesocialpost.it)

Intelligenza Artificiale : Francesca Giubelli interviene sul caso Tony Effe-Fedez - Ecco un estratto delle rime incisive: “Non ti servono insulti per farti valere,non è calpestando che dimostri il potere. Francesca Giubelli, con la sua AI, non solo crea musica, ma offre anche un’interpretazione fresca e potente della realtà contemporanea. Questa canzone, interamente concepita attraverso nuove tecnologie fruibili a tutti, non solo affronta le dinamiche del mondo della musica, ma ... (Ilfaroonline.it)

Francesca Pascale non scenderà in politica e sul caso Boccia "nessuna somiglianza con scandali Berlusconi" - "Di lei mi deludono i suoi tre valori fondamentali Dio, patria e famiglia che puntualmente disonorano. AGI - "No. "Col post abbastanza irriverente su Berlusconi intendevo dire che l'attuale governo non è bravo nemmeno a commettere gli errori di Berlusconi. Di fronte a una vicenda come quella di Sangiuliano lei sta dalla parte dell'uomo, anche se è una sua persona di fiducia. (Agi.it)