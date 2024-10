Sport.quotidiano.net - Fortitudo Cento 87-67: Effe maiuscola, arriva il terzo sigillo consecutivo

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Bologna, 16 ottobre 2024 – Nella serata del ritorno al PalaDozza dell’ex Carlos Delfino (per lui qualche fischio dopo il balletto canzonatorio con cui pochi mesi fa aveva celebrato la vittoria contro i biancoblù),per ladi coach Cagnardi, che piega87-67 (1-4 il bilancio dei ferraresi) e prepara il terreno nel migliore dei modi in vista della trasferta di domenica alle 18 sul parquet di Nardò. Il 27 si tornerà invece al ‘Madison’ contro Avellino, nella grande commovente soirée del ritiro della canotta numero 20 di Ruben Douglas. A svettare per sempre al fianco di Gary Schull. La cronaca Come il canovaccio delle scorse sortite, sono infatti Freeeman e Fantinelli a dettar legge nei primi giri di cronometro, con tanta difesa solida da una parte e muscoli e scorribande in area dall’altra (9-5).