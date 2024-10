Tvzap.it - Forte scossa di magnitudo 5.9: panico e gente in strada (VIDEO)

La terra continua a tremare e lo fa con una scossa di magnitudo 5.9. Una verifica dei danni è attualmente in corso, ma al momento non si registrano conseguenze per la popolazione, solo molta paura come testimoniato da molti video diffusi sui social, tra cui due con oggetti che cadono dai palazzi. Scossa di terremoto di magnitudo 5.9 Una scossa di grado 5,9 è stata registrata nella provincia sudorientale di Malatya in Turchia. L'epicentro del terremoto è lungo una delle faglie più attive della Turchia una delle aree gravemente colpite dal violento terremoto di magnitudo 7,8 del 6 febbraio 2023 che ha ucciso più di 53.500 persone quasi 6.000 nella vicina Siria.