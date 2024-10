Fiorentina, designato l'arbitro per la sfida col Lecce: viola vittoriosi solo in un'occasione (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La Lega Serie A ha reso noto le designazioni arbitrali valide per l'ottava giornata di campionato. A dirigere Lecce-Fiorentina, in programma domenica alle 15, sarà Francesco Fourneau di Roma 1, coadiuvato da Rossi e Garzelli. Bonacina sarà il quarto uomo, al Var invece ci sarà Marini assistito da Firenzetoday.it - Fiorentina, designato l'arbitro per la sfida col Lecce: viola vittoriosi solo in un'occasione Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La Lega Serie A ha reso noto le designazioni arbitrali valide per l'ottava giornata di campionato. A dirigere, in programma domenica alle 15, sarà Francesco Fourneau di Roma 1, coadiuvato da Rossi e Garzelli. Bonacina sarà il quarto uomo, al Var invece ci sarà Marini assistito da

Lecce - un’assenza pesante per Gotti verso la Fiorentina : il report dell’allenamento - Il report dell’allenamento del Lecce che ha annunciato un’assenza pesante per Luca Gotti in vista della sfida di Serie A contro la Fiorentina Il Lecce, tramite un comunicato ufficiale, ha dato un aggiornamento sulle condizioni di Kevin Bonifazi in vista della sfida di Serie A contro la Fiorentina. REPORT ALLENAMENTO – «È ripreso nel pomeriggio […]. (Calcionews24.com)

Lecce vs Fiorentina : le probabili formazioni - Gotti Indisponibili: Kaba, Burnete, Bonifazi FIORENTINA(4-3-2-1): De Gea, Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens, Bove, Cataldi, Adli, Colpani, Gudmundsson, Kean. All. LECCE VS FIORENTINA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I salentini non vincono da quattro turni, durante i quali hanno collezionato due punti, fruuto di due pareggi e due sconfitte. (Sport.periodicodaily.com)

Lecce-Fiorentina in radio-tv : pronostico - telecronisti e dove seguirla in diretta - Potete ascoltarla cliccando sul pulsante ?? presente nel player in basso. Telecronisti DAZN: Mastroianni. 00 di domenica 20 ottobre si gioca Lecce-Fiorentina, partita in programma per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2024-2025: ecco di seguito come seguire la gara in diretta. 003. 40. 302. (Ascoltitv.it)