Finto agente si fa versare 380mila euro (Di mercoledì 16 ottobre 2024) MALAGNINO (Cremona) "Buongiorno, sono un agente postale, la avviso che stiamo svolgendo accertamenti sulla sua banca e abbiamo le prove che qualcuno sta prelevando illegalmente soldi dai conti correnti dei clienti. Per scoprire chi è il ladro, abbiamo bisogno della sua collaborazione". L’imprenditore di Malagnino verifica che il numero di telefono da cui arriva la telefonata è proprio quello della Polizia postale di Cremona, dà la propria disponibilità e casca nelle rete perdendo 380mila euro. La truffa è andata in scena ad agosto. Il Finto poliziotto ha convinto l’imprenditore a prelevare dal conto corrente, in vari passaggi, l’ingente somma e a versarla su conti correnti che lo stesso agente suggeriva. "In questo modo – ha riferito il poliziotto – possiamo scoprire quale dipendente mette le mani sul suo conto corrente". Ilgiorno.it - Finto agente si fa versare 380mila euro Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) MALAGNINO (Cremona) "Buongiorno, sono unpostale, la avviso che stiamo svolgendo accertamenti sulla sua banca e abbiamo le prove che qualcuno sta prelevando illegalmente soldi dai conti correnti dei clienti. Per scoprire chi è il ladro, abbiamo bisogno della sua collaborazione". L’imprenditore di Malagnino verifica che il numero di telefono da cui arriva la telefonata è proprio quello della Polizia postale di Cremona, dà la propria disponibilità e casca nelle rete perdendo. La truffa è andata in scena ad agosto. Ilpoliziotto ha convinto l’imprenditore a prelevare dal conto corrente, in vari passaggi, l’ingente somma e a versarla su conti correnti che lo stessosuggeriva. "In questo modo – ha riferito il poliziotto – possiamo scoprire quale dipendente mette le mani sul suo conto corrente".

