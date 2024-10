Finali Mondiali Ferrari, bolidi del Cavallino in pista a Imola, si parte: il programma (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Imola, 16 ottobre 2024 – Il rombo delle Ferrari risuona, da ieri mattina, in giro per la città. Primo giorno di test sul circuito in vista delle Finali Mondiali di questo weekend. “La reunion sta per iniziare”, è il messaggio inviato ieri via social dalla scuderia di Maranello a corredo di una foto che ritrae decine di Rosse schierate sul rettilineo di partenza dell’autodromo. Da oggi si inizia a fare sul serio con le prime prove libere del Ferrari Challenge e le prime qualifiche. Da domani spazio anche a XX Programme, F1 Clienti & Sport Prototipi Clienti. Sono dieci gli esemplari della Ferrari 499P Modificata che potranno essere ammirati nei prossimi giorni. Ilrestodelcarlino.it - Finali Mondiali Ferrari, bolidi del Cavallino in pista a Imola, si parte: il programma Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024), 16 ottobre 2024 – Il rombo dellerisuona, da ieri mattina, in giro per la città. Primo giorno di test sul circuito in vista delledi questo weekend. “La reunion sta per iniziare”, è il messaggio inviato ieri via social dalla scuderia di Maranello a corredo di una foto che ritrae decine di Rosse schierate sul rettilineo dinza dell’autodromo. Da oggi si inizia a fare sul serio con le prime prove libere delChallenge e le prime qualifiche. Da domani spazio anche a XX Programme, F1 Clienti & Sport Prototipi Clienti. Sono dieci gli esemplari della499P Modificata che potranno essere ammirati nei prossimi giorni.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Mondiali giovanili di karate - altre cinque finali per l'Italia : 2 per l'oro e 3 per il bronzo - Entrano nel vivo le finali dei campionati mondiali giovanili di karate di Jesolo. . . Ieri, venerdì 11 ottobre, i cadetti italiani hanno aggiunto altre 5 finali: combatteranno per il titolo iridato Almerico Tommasino e Graziella Ecchili; per il bronzo invece ci saranno Matteo Freda, Nicole Correddu e. (Veneziatoday.it)

Mondiali Giovanili di Karate - Italia inarrestabile : arrivano altre finali. Sono 19 le gare per le medaglie - Sfiderà l’egiziano Adam Ellithy. TUTTE LE 19 FINALI AZZURRE – Fonte Fijlkam/fijlkam. Sofia Crucitti è stata invece purtroppo eliminata, nonostante anche lei si sia comportata molto bene in gara. it Almerico Tommasino nei 70 kg non ha lasciato scampo a nessun avversario e, come detto, è volato in finale per l’oro: 8-0 sul danese Udahl, 4-0 sul russo Darafeyuk, 7-4 sul saudita Albargawi e, in ... (Ilfaroonline.it)

Mondiali Giovanili di Karate - Italia straordinaria in gara : arrivano altre 4 finali - Antonio Celentano e Carlotta Montebello hanno invece perso al primo turno, rispettivamente con lo spagnolo Perez e la thailandese Khieokham. Dopo la sconfitta al secondo turno con la finalista egiziana Tantawi, Elisa è riuscita a sfruttare l’occasione dei ripescaggi battendo sia francese Livet che la serba Krstovic! Sabato combatterà con la marocchina Jihane Bahajjou per un posto sul podio. (Ilfaroonline.it)