Lapresse.it - Festa Cinema Roma, Elio Germano: “Film racconta politica non votata al carrierismo”

Leggi tutta la notizia su Lapresse.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) “È stato un lavoro molto serio di ricerca e restituzione. Non è stato unin cui il regista ha dato una interpretazione dei fatti ma abbiamo cercato di restituire quello che è accaduto in quegli anni nel paese e in quel partito che era il più grande partito operaio d’Europa con migliaia di iscritti, una enorme forza popolare che raccoglieva più di un terzo dei votanti”., protagonista dell’ultimodi Andrea Segre: Berlinguer, la grande ambizione, sul red carpet delladeldi. Ilapre la XIX edizione. “Tante persone in quegli anni dedicavano la propria vita al bene comune, non era inculcato l’idea delnella. È unche cerca di aprire una finestra su quegli anni.