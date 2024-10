Fedez sparito dai social da fine settembre, silenzio anche il giorno del suo compleanno (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Aumenta l’ansia e la preoccupazione tra i fan di Fedez. Il rapper infatti non posta nulla sui social da lunedì 30 settembre. Da quando cioè l’inchiesta della Procura di Milano ha portato all’arresto di 19 ultrà legati alle curve di Inter e di Milan con l’accusa di associazione a delinquere. Fedez mette i brividi ai suoi follower (sono 14,1 milioni su Instagram) che martedì 15 ottobre si aspettavano di vederlo festeggiare il suo 35esimo compleanno. E invece il silenzio assoluto.Leggi anche: Chiara Ferragni, non c’è l’accordo con Fedez sulla separazione: “Nessuna intesa su collocamento ‘paritetico’ dei figli” Le ultime storie pubblicate da Fedez su Instagram sono dei selfie a torso nudo e l’immagine del padre, Franco Lucia, mentre cucina, postate proprio poche ora prima della vasta operazione della Procura di Milano contro gli ultrà. Thesocialpost.it - Fedez sparito dai social da fine settembre, silenzio anche il giorno del suo compleanno Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Aumenta l’ansia e la preoccupazione tra i fan di. Il rapper infatti non posta nulla suida lunedì 30. Da quando cioè l’inchiesta della Procura di Milano ha portato all’arresto di 19 ultrà legati alle curve di Inter e di Milan con l’accusa di associazione a delinquere.mette i brividi ai suoi follower (sono 14,1 milioni su Instagram) che martedì 15 ottobre si aspettavano di vederlo festeggiare il suo 35esimo. E invece ilassoluto.Leggi: Chiara Ferragni, non c’è l’accordo consulla separazione: “Nessuna intesa su collocamento ‘paritetico’ dei figli” Le ultime storie pubblicate dasu Instagram sono dei selfie a torso nudo e l’immagine del padre, Franco Lucia, mentre cucina, postate proprio poche ora prima della vasta operazione della Procura di Milano contro gli ultrà.

