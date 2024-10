Endless Love Anticipazioni Puntate dal 21 al 26 ottobre 2024: Kemal ''rapisce'' Deniz (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate di Endless Love in onda dal 21 al 26 ottobre 2024. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana. Comingsoon.it - Endless Love Anticipazioni Puntate dal 21 al 26 ottobre 2024: Kemal ''rapisce'' Deniz Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Scopriamo ledellediin onda dal 21 al 26. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Beautiful - Endless Love - My Home My Destiny 2 e La Promessa Anticipazioni : Puntate di oggi 16 ottobre 2024 - Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny 2 e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 16 ottobre 2024. (Comingsoon.it)

Endless Love - Hakan lascia Soydere all’altare : cosa succederà - Intanto, Emir osserva la scena da una macchina parcheggiata fuori dal palazzo delle cerimonie, soddisfatto del caos che ha creato. Al centro dell’attenzione, il matrimonio tra Zeynep Soydere e Hakan, un evento che molti aspettavano con ansia e speranza. Gli uomini di Emir hanno rapito Safak, il fratello di Hakan, costringendo il commissario a una scelta impossibile: rinunciare al matrimonio con ... (Gaeta.it)

Anticipazioni Endless Love - la puntata di oggi 16 ottobre - Chi è Kemal di Endless Love? Burak Özçivit, che veste i panni di Kemal nella serie, è nato il 24 dicembre 1984 a Istanbul. Fehime le dice di riprendere in mano la sua vita senza aspettarsi più alcun aiuto dalla famiglia, lasciando Zeynep ulteriormente disperata. Segui le Anticipazioni di Endless Love su Zon. (Zon.it)