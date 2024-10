Ilrestodelcarlino.it - Educazione alimentare. Amadori contro l’obesità

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Educare alla nutrizione per arginare la piaga del– e in generale l’eccesso di peso – tra i bambini fra gli 8 e 9 anni: è l’obiettivo principale de ‘Il piatto Pro’, il nuovo progetto diche coinvolgerà duemila classi terze, quarte e quinte della scuola primaria in tutta Italia. ‘Pro’ come ‘proteine’, il focus del gruppo: l’offerta dei prodotti, inizialmente fondata sulle sole carni bianche, si estende ora alle proteine ‘rosa’, di suino, ‘gialle’, da uova e ovoprodotti, e ‘verdi’, le ultime nate, ricavate da fonti vegetali come i piselli. L’iniziativa mira a sensibilizzare bambini e bambine sul valore di ogni alimento, proteico ma non solo, e sulla fondamentale importanza di tutti i macronutrienti in un regime bilanciato, nel quale gioca un ruolo cruciale anche lo stile di vita attivo.