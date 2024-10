Spazionapoli.it - “Ecco a cosa puntiamo”, Bianchini ufficializza la prossima missione del Napoli

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Tommaso, Chief Revenue Officer della SSC, hato ladella squadra partenopea. Di seguito riportata la notizia. Conto alla rovescia per vedere, di nuovo, ilin campo. I partenopei, infatti, domenica alle ore 12.30 saranno impegnati fuori casa per sfidare l’Empoli di Roberto D’Aversa. Non una partita facile da affrontare, quella valida per l’ottava giornata di campionato, dopo che l’Empoli si è dimostrato di essere una vera e propria sorpresa nel campionato fermando Juve e Roma. Nel frattempo, in casa, si lavora anche fuori dal rettangolo verde e ci si concentra sulla svolta marketing che la squadra partenopea ha avuto in questi ultimi anni.