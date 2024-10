È morto Antonio Skarmeta, l'autore de "Il postino di Neruda" (Di mercoledì 16 ottobre 2024) È morto a 83 anni Antonio Skármeta, autore de "Il postino di Neruda" (Garzanti) che ha ispirato i film "Il postino" (1994) diretto da Michael Radford e interpretato da Massimo Troisi, Philippe Noiret e Maria Grazia Cucinotta. L'annuncio della scomparsa è stato dato dall'Università di Santiago del Europa.today.it - È morto Antonio Skarmeta, l'autore de "Il postino di Neruda" Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Èa 83 anniSkármeta,de "Ildi" (Garzanti) che ha ispirato i film "Il" (1994) diretto da Michael Radford e interpretato da Massimo Troisi, Philippe Noiret e Maria Grazia Cucinotta. L'annuncio della scomparsa è stato dato dall'Università di Santiago del

È morto a 83 anni il poeta cileno Antonio Skarmeta : autore de Il postino di Neruda - Leggi anche: Muore soffocata nel letto contenitore, qualche anno prima aveva perso il fratello per un tragico incidente: una famiglia distrutta “Grazie maestro per la vita vissuta. Per i racconti, le novelle e il teatro – si legge nel messaggio – Per l’impegno politico, per lo ‘Show dei libri’ che ha ampliato le frontiere della letteratura. (Thesocialpost.it)