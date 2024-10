E’ arrivato il momento di salutare The Good Doctor (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Dopo sei anni, 7 stagioni e 126 episodi, il pubblico questa sera dovrà dire addio ad uno dei suoi beniamini, Shaun Murphy (Freddie Highmore). A partire dalle 21.20 andranno in onda su Rai 2 gli ultimi due episodi di The Good Doctor, la serie americana che ha raccontato con delicatezza e professionalità il lavoro di un medico straordinario. Affetto da disturbi dello spettro autistico e dalla sindrome del savant, geniale, capace di memorizzare qualsiasi cosa e notare qualunque dettaglio, il buon dottore ha salvato molte vite, inclusa la sua. Archiviata un’infanzia difficile e trovato un padre putativo nel dottor Glassman (Richard Schiff), ha incontrato Lea (Paige Spara), che ha sposato e che lo ha reso padre. Davidemaggio.it - E’ arrivato il momento di salutare The Good Doctor Leggi tutta la notizia su Davidemaggio.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Dopo sei anni, 7 stagioni e 126 episodi, il pubblico questa sera dovrà dire addio ad uno dei suoi beniamini, Shaun Murphy (Freddie Highmore). A partire dalle 21.20 andranno in onda su Rai 2 gli ultimi due episodi di The, la serie americana che ha raccontato con delicatezza e professionalità il lavoro di un medico straordinario. Affetto da disturbi dello spettro autistico e dalla sindrome del savant, geniale, capace di memorizzare qualsiasi cosa e notare qualunque dettaglio, il buon dottore ha salvato molte vite, inclusa la sua. Archiviata un’infanzia difficile e trovato un padre putativo nel dottor Glassman (Richard Schiff), ha incontrato Lea (Paige Spara), che ha sposato e che lo ha reso padre.

E’ arrivato il momento di salutare The Good Doctor - 20 andranno in onda su Rai 2 gli ultimi due episodi di The Good Doctor, la serie americana che ha raccontato con delicatezza e professionalità il lavoro di un medico straordinario. Ad aiutarlo ci pensa ancora una volta Glassman che, conscio di stare per morire per una recidiva, non ha nulla da perdere e procede al posto suo. (Davidemaggio.it)

The Good Doctor 7 : anticipazioni della nuova stagione tra colpi di scena e sfide emotive - Colpi di scena e addii Uno dei momenti più drammatici di questa stagione è la morte improvvisa di un personaggio storico, un evento che segna profondamente tutto il team dell’ospedale. Tra perdite dolorose e nuove sfide, Shaun Murphy e il suo team continuano a lottare per bilanciare la loro dedizione alla medicina con le complessità della vita personale. (Velvetmag.it)

The Good Doctor - la spiegazione del finale della stagione 7 : Cosa succede nel finale di serie? - Shaun riflette sull’impatto di Glassman, dicendo: “Mi ha insegnato che quando tocchi una vita, non tocchi solo una vita. Il dottor Alex Park (Will Yun Lee) e la dottoressa Morgan Reznick (Fiona Gubelmann) hanno adottato ufficialmente la piccola Eden, mentre lo studente di medicina Dominick (Wavyy Jonez) ha avviato il proprio studio medico. (Cinefilos.it)