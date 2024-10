Diletta Miatello condannata a 28 anni: riconosciuta colpevole dell'omicidio degli anziani genitori, massacrati nel sonno con dei cocci (Di mercoledì 16 ottobre 2024) SAN MARTINO DI LUPARI (PADOVA) - ?Ventotto anni di carcere per avere ucciso i genitori massacrandoli con i cocci di un pesante piatto mentre dormivano, la notte tra il 26 e il 27 dicembre 2022. Ilgazzettino.it - Diletta Miatello condannata a 28 anni: riconosciuta colpevole dell'omicidio degli anziani genitori, massacrati nel sonno con dei cocci Leggi tutta la notizia su Ilgazzettino.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) SAN MARTINO DI LUPARI (PADOVA) - ?Ventottodi carcere per avere ucciso imassacrandoli con idi un pesante piatto mentre dormivano, la notte tra il 26 e il 27 dicembre 2022.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Bimbo di due anni cade in casa e batte il capo : genitori nel panico. Arriva l’eliambulanza per il trasporto al Bambino Gesù di Roma. E’ successo a Campoli Appennino - Una mattinata che sembrava tranquilla si è trasformata in un momento di panico per una famiglia di Campoli Appennino, in provincia di Frosinone. Le urla disperate della madre hanno fatto temere il peggio, provocando preoccupazione anche tra i vicini. Arriva l’eliambulanza per il trasporto al Bambino Gesù di Roma. (Dayitalianews.com)

Paese distrutto per la morte di Seba - 17 anni : lo strazio di genitori e fratelli - Rianimato sul posto e. . Il ragazzo, 17 anni, è spirato lunedì mattina al Civile: troppo gravi le ferite riportate. . . Sebastiano Diego Socci per tutti era semplicemente Sebastiano, per gli amici niente più che Seba: è la vittima del tragico incidente di domenica sera in Via Stazione a Ponte San Marco. (Bresciatoday.it)

Suicida a 15 anni a Senigallia - l'ombra del bullismo e la denuncia dei genitori con i nomi dei compagni - I genitori del ragazzo di 15 anni trovato morto a Senigallia avevano denunciato al momento della scomparsa i compagni di classe del figlio. (Notizie.virgilio.it)