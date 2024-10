Dall’Irlanda, dove la maternità surrogata è legale, l’appello della senatrice ai nostri parlamentari (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Nella cattolicissima Irlanda la cosiddetta maternità surrogata è stata legalizzata lo scorso luglio. Oggi l’accesso è consentito non solo agli irlandesi ma anche a tutti i residenti in Irlanda, inclusi quindi gli italiani. Nel nostro Paese invece in queste ore i senatori stanno discutendo l’approvazione del ddl Varchi, che vuole rendere la gravidanza per altri un reato universale. A loro si rivolge, con questo videomessaggio inviato tramite l’Associazione Luca Coscioni, la senatrice irlandese Mary Seery Kearney. Iodonna.it - Dall’Irlanda, dove la maternità surrogata è legale, l’appello della senatrice ai nostri parlamentari Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Nella cattolicissima Irlanda la cosiddettaè stata legalizzata lo scorso luglio. Oggi l’accesso è consentito non solo agli irlandesi ma anche a tutti i residenti in Irlanda, inclusi quindi gli italiani. Nel nostro Paese invece in queste ore i senatori stanno discutendo l’approvazione del ddl Varchi, che vuole rendere la gravidanza per altri un reato universale. A loro si rivolge, con questo videomessaggio inviato tramite l’Associazione Luca Coscioni, lairlandese Mary Seery Kearney.

Maternità surrogata - è reato universale : dal Senato via libera definitivo al disegno di legge - Il provvedimento viene approvato con 84 sì e 58 no, tra le critiche delle opposizioni. La norma appena licenziata dal parlamento prevede che anche “se i fatti, sono commessi all’estero, il cittadino italiano è punito secondo la legge italiana”. Da oggi in Italia – conclude Roccella – ci sono dei diritti in più”. (Lapresse.it)

Diritti delle donne e maternità surrogata : il ddl Varchi spacca il Senato - Dopo il primo via libera del Senato, le tensioni tra maggioranza e opposizioni sono esplose in Aula L'articolo Diritti delle donne e maternità surrogata: il ddl Varchi spacca il Senato proviene da Il Difforme. . (Ildifforme.it)

Maternità surrogata reato universale - voto finale al Senato. Le opposizioni protestano : “Assurdo giuridico” - Invece le donne sono in grado di sapere cosa è sfruttamento e cosa non lo è. La verità è che la destra vuole che a decidere sia lo stato etico. E ancora: “Viene inventato un reato mentre ci sono tanti altri sfruttamenti delle donne di cui la destra non si occupa. Le donne devono poter decidere di loro stesse. (Ilfattoquotidiano.it)