Così la Cina monopolizza l'acqua in Messico (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Già da quest'estate molte organizzazioni agricole del Valle de Apan, nello stato messicano di Hidalgo, avevano denunciato l'uso illegale delle risorse idriche da parte di un'impresa cinese insediata sul posto. Il monopolio dell'acqua da parte della cinese Time Ceramic, compagnia che si dedica alla fabbricazione di piastrelle, aveva come obiettivo fini industriali. Il caso era stato presentato al presidente di allora, Andrés Manuel López Obrador, senza alcun successo. Gumaro Zamorano, agricoltore del municipio Emiliano Zapata, aveva dichiarato al quotidiano Los Angeles Times, che l'installazione della compagnia cinese era un duro colpo alla stabilità e la vita degli abitanti, che dipendono dalla coltivazione di orzo e dagli allevamenti. Il problema del monopolio dell'acqua da parte dei cinesi si aggiungeva alla forte siccità degli ultimi tre anni.

