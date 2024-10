Corso di nuoto riservato a sole donne musulmane, polemica a Figline Valdarno: “Una cosa orribile” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Polemiche a Figline Valdarno (Firenze) dopo che la Uisp, l'Unione italiana sport per tutti, ha lanciato un Corso di nuoto presso la piscina comunale riservato a sole donne islamiche. Insorgono Lega e Fratelli d'Italia: "È un progetto che istituzionalizza l'apartheid per le musulmane". Fanpage.it - Corso di nuoto riservato a sole donne musulmane, polemica a Figline Valdarno: “Una cosa orribile” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Polemiche a(Firenze) dopo che la Uisp, l'Unione italiana sport per tutti, ha lanciato undipresso la piscina comunaleislamiche. Insorgono Lega e Fratelli d'Italia: "È un progetto che istituzionalizza l'apartheid per le".

