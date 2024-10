Secoloditalia.it - Commissione Covid, Conte fa il furbo per non venire audito. Il Cimo: sulle mascherine è stato il caos

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) “A parole Giuseppeafferma di voler essere, dando sin da ora la sua disponibilità, e di voler contribuire con la sua audizione a fare chiarezza sulla gestione della pandemia. Ma nei fatti scappa nascondendosi dietro le burocrazie e i tecnicismi. Infatti,sa benissimo che restando componente della, intenzione peraltro ribadita con fermezza in seno allaappena riunitasi, non potrà essere”. A scoprire il trucco i componenti di Fratelli d’Italia dellaparlamentare di inchiesta sulla gestione dell’emergenza. “Insomma – prosegue la nota di FdI – un cavillo perfetto che suona come: vorrei tanto, ma non voglio! Altro che ‘avvocato del popolo’.sta recitando la parte dell’Azzeccagarbugli di se stesso.