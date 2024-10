Come Elon Musk si sta infiltrando sempre di più nella politica Usa (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Elon Musk vuole mangiarsi la politica americana. Anzi: il patron di Tesla ne ha già inghiottita una grossa parte. Per avere un’idea del suo peso, anche a livello di governo federale, è sufficiente fare Come ai vecchi tempi: basta seguire i soldi. Quelli che escono, copiosi, verso i repubblicani, ma pure quelli che entrano, con le commesse che arrivano alle sue aziende. Il flusso di dollari dice moltissimo dell’idea di Paese che ha in mente il magnate, ma soprattutto del modo con cui vuole appropriarsi di quel Paese. Da mesi Musk foraggia soprattutto la campagna elettorale di Donald Trump. Un legame nato in modo repentino nell’ultimo anno, dopo aver corteggiato per un po’ i dem. Lettera43.it - Come Elon Musk si sta infiltrando sempre di più nella politica Usa Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)vuole mangiarsi laamericana. Anzi: il patron di Tesla ne ha già inghiottita una grossa parte. Per avere un’idea del suo peso, anche a livello di governo federale, è sufficiente fareai vecchi tempi: basta seguire i soldi. Quelli che escono, copiosi, verso i repubblicani, ma pure quelli che entrano, con le commesse che arrivano alle sue aziende. Il flusso di dollari dice moltissimo dell’idea di Paese che ha in mente il magnate, ma soprattutto del modo con cui vuole appropriarsi di quel Paese. Da mesiforaggia soprattutto la campagna elettorale di Donald Trump. Un legame nato in modo repentino nell’ultimo anno, dopo aver corteggiato per un po’ i dem.

