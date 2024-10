Clint Eastwood, arrestata la figlia Francesca arrestata: avrebbe picchiato il compagno (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La figlia di Clint Eastwood, Francesca, è stata arrestata per violenza domestica. Secondo l’accusa a suo carico, avrebbe aggredito e malmenato il compagno. L’attrice e modella, nata dal rapporto tra Clint Eastwood e l’attrice Frances Fisher, avrebbe litigato con il compagno, l’attore Alexander Wraith, finendo poi per picchiarlo.Leggi anche: Eleonora Giorgi a Verissimo: “Un cammino impegnativo, perché lotto” Secondo quanto riporta Tmz, a quel punto l’uomo ha chiamato il 911, recandosi poi al dipartimento di polizia di Beverly Hills insieme alla compagna. Quando la coppia si è presentata, il volto dell’attore presentava segni di violenza. Francesca Eastwood è stata arrestata con l’accusa di violenza domestica. Dopo il pagamento di una cauzione di 50 mila dollari, la figlia di Clint è tornata a casa. Thesocialpost.it - Clint Eastwood, arrestata la figlia Francesca arrestata: avrebbe picchiato il compagno Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ladi, è stataper violenza domestica. Secondo l’accusa a suo carico,aggredito e malmenato il. L’attrice e modella, nata dal rapporto trae l’attrice Frances Fisher,litigato con il, l’attore Alexander Wraith, finendo poi per picchiarlo.Leggi anche: Eleonora Giorgi a Verissimo: “Un cammino impegnativo, perché lotto” Secondo quanto riporta Tmz, a quel punto l’uomo ha chiamato il 911, recandosi poi al dipartimento di polizia di Beverly Hills insieme alla compagna. Quando la coppia si è presentata, il volto dell’attore presentava segni di violenza.è statacon l’accusa di violenza domestica. Dopo il pagamento di una cauzione di 50 mila dollari, ladiè tornata a casa.

