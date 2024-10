Chi è l’avvocata di Mbappé, esperta di attentati: «Quello dell’avvocato penalista è un mondo duro e violento» (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Marie-Alix Canu-Bernard è l’avvocato che difenderà Mbappé dall’accusa di stupro: si tratta di un volto già ben noto in Francia (Rmc) Nel delicato processo che lo vedrà protagonista, il campione francese Kylian Mbappé ha scelto di essere difeso da una nota penalista nel settore. Marie-Alix Canu-Bernard è avvocato penalista dal 1991 ed è volto noto del settore dagli attentati del gennaio 2015. Come racconta Rmc sport, il terrorista Amedy Coulibaly, assassino della poliziotta Clarissa Jean-Philippe e sequestratore del negozio Hyper Cacher, era uno dei suoi clienti dal 2002. “È stato quando ho saputo che all’interno c’erano donne e bambini che ho fatto sapere alla polizia che ero a loro disposizione”, aveva dichiarato in un’intervista a Le Monde. Chi è l’avvocato di Kylian Mbappé Insomma, non si tratta esattamente di una donna che evita i casi difficili. Ilnapolista.it - Chi è l’avvocata di Mbappé, esperta di attentati: «Quello dell’avvocato penalista è un mondo duro e violento» Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Marie-Alix Canu-Bernard è l’avvocato che difenderàdall’accusa di stupro: si tratta di un volto già ben noto in Francia (Rmc) Nel delicato processo che lo vedrà protagonista, il campione francese Kylianha scelto di essere difeso da una notanel settore. Marie-Alix Canu-Bernard è avvocatodal 1991 ed è volto noto del settore daglidel gennaio 2015. Come racconta Rmc sport, il terrorista Amedy Coulibaly, assassino della poliziotta Clarissa Jean-Philippe e sequestratore del negozio Hyper Cacher, era uno dei suoi clienti dal 2002. “È stato quando ho saputo che all’interno c’erano donne e bambini che ho fatto sapere alla polizia che ero a loro disposizione”, aveva dichiarato in un’intervista a Le Monde. Chi è l’avvocato di KylianInsomma, non si tratta esattamente di una donna che evita i casi difficili.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Mbappé - l’avvocata : «Probabilmente la denunciante ha fatto sapere alla stampa svedese della denuncia» - Non è stato il sistema giudiziario a far trapelare queste informazioni, né la polizia». Ha fatto questo piccolo viaggio a Stoccolma scortato da uomini della sicurezza. twitter. . Abbiamo visto attraverso altre storie che hanno recentemente colpito gli atleti all’estero, grazie alle telecamere e ai corridoi degli hotel, si arriva a sapere esattamente cosa è successo o non è successo». (Ilnapolista.it)

L’avvocata di Mbappé : «Le accuse di stupro sono infondate. Lui non è mai da solo - in nessun momento» - Non deve andare in Svezia. La legge svedese prevede una pena minima di tre anni in caso di stupro provato. È il motivo per cui escludiamo completamente che possa esserci stato un illecito da parte sua. In questo caso è possibile che venga sentito a distanza con la giustizia francese o spagnola che si limiterà a porre le domande trasmesse dalla polizia svedese. (Ilnapolista.it)

L’avvocata di Mbappé : «Le accuse di stupro sono infondate - non sappiamo neanche chi le abbia fatte» - Il calciatore, infatti, è stato accusato di stupro durante il suo soggiorno a Stoccolma dei giorni scorsi. L’avvocata di Kylian Mbappé, Marie-Alix Canu Bernard, ha parlato a Tf1 della questione che sta avvolgendo il centravanti francese. In questo caso è possibile che venga sentito a distanza con la giustizia francese o spagnola che si limiterà a porre le domande trasmesse dalla polizia svedese. (Ilnapolista.it)