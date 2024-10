Linkiesta.it - Che cos’è Legre, il distillato al caffè Panama Geisha

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Erano quattro amici al bar, anzi in una pizzeria in Trentino. Comincia più o meno così il percorso che porta alla creazione di “– Essence of”,che sintetizza gli aromi della pianta di, varietà particolarmente rara e costosa, coltivata da Longboard Specialty Coffee nelle foreste panamensi. L’idea è di Justin Boudeman, fondatore di Longboard, Alessandro Gilmozzi, chef e guida del ristorante stellato El Molin di Cavalese, Corrado Scaglione, chef e proprietario delle insegne Lipen e Cerere a Canonica di Triuggio (Monza e Brianza) e Francesco Bernasconi importatore e distributore di specialty coffee di alta gamma con i brand BLK SHP e Untold Coffee Lab. Le botaniche sono panamensi ma la produzione delè italiana, come italiano è l’alcol di base, trentino per la precisione.