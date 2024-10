Champions League, Real Madrid-Milan: esauriti i biglietti del settore ospiti (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L'attesa per il match Real Madrid-Milan si fa sempre più intensa: esauriti tutti i biglietti del settore ospiti del Bernabeu Pianetamilan.it - Champions League, Real Madrid-Milan: esauriti i biglietti del settore ospiti Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L'attesa per il matchsi fa sempre più intensa:tutti ideldel Bernabeu

Mbappé - al Real Madrid convocata unità di crisi con Florentino per le accuse di stupro (Romain MolinaI) - Una fonte interna al Real Madrid ha detto a Rmc che non vi è alcuna preoccupazione per l’incidente e che il club “non dubita che l’informazione sia una notizia falsa diffusa con l’obiettivo di danneggiare la reputazione di Kylian Mbappé”. Hanno ricevuto richieste da due media e poi sono stati presi dal panico. (Ilnapolista.it)

Incidenti Atletico-Real Madrid - la Commissione antiviolenza chiede la chiusura per due settimane del Metropolitano - Ecco perché la polizia sta ancora cercando di individuare altri 20 sospettati di azioni illecite nel giorno del derby. The post Incidenti Atletico-Real Madrid, la Commissione antiviolenza chiede la chiusura per due settimane del Metropolitano appeared first on SportFace. Un provvedimento che verrà applicato nelle prossime tre partite che l’Atlético giocherà in casa contro Leganés, Las Palmas e ... (Sportface.it)

Mbappé - indagato per stupro il fuoriclasse del Real Madrid. Cosa è successo? - Secondo quanto riportato dall’Equipe, confermando […]. Mbappé indagato per stupro. Ecco la ricostruzione sull’accaduto Mbappé non sta passando un bel periodo: tra l’infortunio, la non convocazione in Nazionale e le polemiche sul suo conto, il fuoriclasse del Real Madrid è nel ben mezzo di un’altra vicenda (stavolta extracampo). (Calcionews24.com)