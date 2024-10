Cerignola cos’è successo a Gennaro? Il toccante appello della madre VIDEO

Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) “Vita mia, torna da mamma. Affrontiamo tutto insieme, ti prego”. E’ disperata ladiFiscarelli, il 32enne scomparso nel nulla undici giorni fa, il 5 ottobre, giorno del suo compleanno. La donna si affida anche ai social per inviare messaggi che spera possano giungere al figlio. E’ un giallo quel che èsvanito da, il Comune in provincia di Foggia dove vive con lache, lunedì scorso, due giorni dopo non avere avuto visto più rincasare il figlio, ha formalizzato ai carabinieri la denuncia di scomparsa. Dov’è? Perché finora si sa soltanto che è stata ritrovata la sua auto, una Fiat Bravo, nella periferia di. La vettura era totalmente distrutta dalle fiamme. Il 32enne è stato inghiottito dal nulla nella serata del giorno del suo compleanno, quando è uscito di casa per stare in compagnia di un suo amico.