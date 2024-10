CATERINA BALIVO: “LA TV È STANTIA, PURE LA CLERICI FA QUEL PROGRAMMA DA 20 ANNI” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) CATERINA BALIVO si confessa in una lunga intervista. La conduttrice de “La Volta Buona” su Rai1 non le manda a dire sullo stato di salute della tv italiana. Terza a Miss Italia nel 1999, la BALIVO ricorda che le avevano offerto “le convention, una piccola parte nel film di Dino Risi su Miss Italia, e Scommettiamo che?”, confida al Corriere della Sera. Scelse Frizzi che le ha insegnato “quanto la gentilezza possa migliorare gli umori in una redazione: se sei gentile e sorridente, e conosci i nomi di tutti i tuoi collaboratori, li fai sentire parte di un gruppo”. Poi le lodi a Milly Carlucci (“la professionalità fatta persona”), Biagio Izzo (“mi ha insegnato a sapersi prendere in giro”) e al compianto Franco Di Mare (“quanto fosse importante studiare”). CATERINA BALIVO apre poi una riflessione sulla tv generalista, cristallizzata su se stessa. Bubinoblog - CATERINA BALIVO: “LA TV È STANTIA, PURE LA CLERICI FA QUEL PROGRAMMA DA 20 ANNI” Leggi tutta la notizia su Bubinoblog (Di mercoledì 16 ottobre 2024)si confessa in una lunga intervista. La conduttrice de “La Volta Buona” su Rai1 non le manda a dire sullo stato di salute della tv italiana. Terza a Miss Italia nel 1999, laricorda che le avevano offerto “le convention, una piccola parte nel film di Dino Risi su Miss Italia, e Scommettiamo che?”, confida al Corriere della Sera. Scelse Frizzi che le ha insegnato “quanto la gentilezza possa migliorare gli umori in una redazione: se sei gentile e sorridente, e conosci i nomi di tutti i tuoi collaboratori, li fai sentire parte di un gruppo”. Poi le lodi a Milly Carlucci (“la professionalità fatta persona”), Biagio Izzo (“mi ha insegnato a sapersi prendere in giro”) e al compianto Franco Di Mare (“quanto fosse importante studiare”).apre poi una riflessione sulla tv generalista, cristallizzata su se stessa.

