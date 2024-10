Capri, fuori uso da un mese la micro-ambulanza per il soccorso nelle aree periferiche: protesta dei residenti (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Con una nota indirizzata al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, al direttore generale dell' Asl Napoli 1 Centro Ciro Verdoliva, al responsabile del 118 Giuseppe Galano e appositi post sui principali social, la sezione di Capri dell'Unc - Unione nazionale consumatori segnala la Napolitoday.it - Capri, fuori uso da un mese la micro-ambulanza per il soccorso nelle aree periferiche: protesta dei residenti Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Con una nota indirizzata al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, al direttore generale dell' Asl Napoli 1 Centro Ciro Verdoliva, al responsabile del 118 Giuseppe Galano e appositi post sui principali social, la sezione didell'Unc - Unione nazionale consumatori segnala la

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Anacapri - locali della Chiesa a fuoco : donna ustionata ma fuori pericolo - Per cause ancora da accertare, si è sviluppato un incendio che ha interessato principalmente un locale ricreativo e una stanza che il parroco aveva messo a disposizione di una donna in difficoltà economiche. La donna ha subìto delle ustioni ma é cosciente e non in pericolo di vita ed è stata trasferita nell’ospedale locale. (Anteprima24.it)

Caprile il veronese di Fuorigrotta : ha esordito contro la Juve come Cannavaro (Repubblica) - Elia Caprile ha debuttato con la maglia del Napoli in Serie A contro la Juventus in seguito all’infortunio di Alex Meret, che ha dovuto lasciare il campo alla mezz’ora del primo tempo. Abitava a due passi dall’allora San Paolo ed è stato amico d’infanzia dell’attore Gianfranco Gallo. L'articolo Caprile il veronese di Fuorigrotta: ha esordito contro la Juve come Cannavaro (Repubblica) sembra ... (Ilnapolista.it)

Juventus-Napoli 0-0 - diretta. Dove vederla. Fuori Meret - entra Caprile al suo posto - Juve-Napoli è il primo big match della quinta giornata di Serie A, anticipando di un giorno il derby tra Inter e Milan. La Juventus di Thiago Motta dopo due pareggi in campionato vuole... (Ilmessaggero.it)