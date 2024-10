Cammina in centro a Seregno con un coltello lungo 18 cm e con decine di dosi di droga: arrestato 18enne (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Seregno (Monza e Brianza) – Fermato nel centro di Seregno: addosso aveva decine di dosi di marijuana e un coltello a serramanico lungo 18 cm. Il giovane, di soli diciotto anni, è stato arrestato dai carabinieri a Seregno (Monza) per porto abusivo di armi e detenzione di droga. L’arresto è scattato domenica sera quando il giovane, italiano, è stato fermato nel centro della cittadina brianzola. A casa sua, perquisita successivamente, i militari hanno scoperto una scatola di cartone con dentro quasi due etti di stupefacente, materiale per confezionare le dosi e una pistola softair in metallo, senza tappo rosso. Il Tribunale di Monza ha disposto per lui la misura degli arresti domiciliari in attesa del processo. Ilgiorno.it - Cammina in centro a Seregno con un coltello lungo 18 cm e con decine di dosi di droga: arrestato 18enne Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)(Monza e Brianza) – Fermato neldi: addosso avevadidi marijuana e una serramanico18 cm. Il giovane, di soli diciotto anni, è statodai carabinieri a(Monza) per porto abusivo di armi e detenzione di. L’arresto è scattato domenica sera quando il giovane, italiano, è stato fermato neldella cittadina brianzola. A casa sua, perquisita successivamente, i militari hanno scoperto una scatola di cartone con dentro quasi due etti di stupefacente, materiale per confezionare lee una pistola softair in metallo, senza tappo rosso. Il Tribunale di Monza ha disposto per lui la misura degli arresti domiciliari in attesa del processo.

