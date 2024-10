Cambio gomme invernali Per chi sono obbligatorie (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Con l'inverno alle porte, gli automobilisti italiani sono chiamati a rispettare una normativa fondamentale: il Cambio obbligatorio delle gomme invernali. Questo provvedimento, in vigore dal 15 novembre al 15 aprile, prevede anche un mese di tolleranza per effettuare il Cambio, a partire dal 15 ottobre. Oltre agli pneumatici invernali, è possibile utilizzare catene da neve a bordo. Le scadenze stabilite a livello nazionale possono subire variazioni per ordinanze regionali, che tengono conto delle specifiche condizioni climatiche dei territori in questione. Il Decreto Ministeriale 1580 del 16 gennaio 2013 stabilisce inoltre che, fuori dai centri abitati, i veicoli a motore, escluse due ruote, devono essere equipaggiati con pneumatici invernali o mezzi antisdrucciolevoli. Quotidiano.net - Cambio gomme invernali Per chi sono obbligatorie Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Con l'inverno alle porte, gli automobilisti italianichiamati a rispettare una normativa fondamentale: ilobbligatorio delle. Questo provvedimento, in vigore dal 15 novembre al 15 aprile, prevede anche un mese di tolleranza per effettuare il, a partire dal 15 ottobre. Oltre agli pneumatici, è possibile utilizzare catene da neve a bordo. Le scadenze stabilite a livello nazionale possubire variazioni per ordinanze regionali, che tengono conto delle specifiche condizioni climatiche dei territori in questione. Il Decreto Ministeriale 1580 del 16 gennaio 2013 stabilisce inoltre che, fuori dai centri abitati, i veicoli a motore, escluse due ruote, devono essere equipaggiati con pneumaticio mezzi antisdrucciolevoli.

Cambio gomme invernali 2024-2025 : quando scatta l’obbligo e cosa rischia chi non lo rispetta - Tuttavia, in presenza di abbondanti nevicate o ghiaccio, le gomme invernali rimangono l'opzione più indicata. Allo stesso tempo, anche le scanalature sono adatte per il bagnato, così da garantire maggiore aderenza sulla strada e ridurre il rischio di aquaplaning. Per essere conformi alle normative, oltre alla sigla "M+S" e alle eventuali indicazioni per pneumatici quattro stagioni, l'indice di ... (Quotidiano.net)