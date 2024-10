Calciomercato Milan – Rispunta Berardi: costo, condizioni, possibili alternative (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Domenico Berardi, attaccante del Sassuolo, potrebbe trasferirsi al Milan nel corso del prossimo Calciomercato invernale. Il punto Pianetamilan.it - Calciomercato Milan – Rispunta Berardi: costo, condizioni, possibili alternative Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Domenico, attaccante del Sassuolo, potrebbe trasferirsi alnel corso del prossimoinvernale. Il punto

Calciomercato Milan - serve il dopo Theo Hernandez : dopo Parisi c’è Patrick Dorgu. La trattativa - it (@dailymilan. Geoffrey Moncada ha inserito il giovane danese nella lista dei desideri da diverso tempo, ma adesso la situazione è più calda visto che in casa Milan si sta cercando un vice Theo Hernandez di livello, dato che Filippo Terracciano non convince e ha sempre faticato quando è stato schierato. (Dailymilan.it)

Calciomercato Milan – Frendrup a gennaio? Costo e condizioni dell’affare - Morten Frendrup del Genoa è un concreto obiettivo del Milan per il calciomercato invernale. Ecco come può arrivare in rossonero. (Pianetamilan.it)

Calciomercato Milan - triplo regalo per Fonseca a gennaio : la dirigenza si muove verso questa direzione - Il primo nome è quello […]. Il calciomercato Milan si prospetta molto attivo anche nella sessione invernale: ecco i profili individuati dalla società «La rivoluzione di gennaio»: con questo titolo La Gazzetta dello Sport racconta di come il calciomercato Milan si prospetta di fuoco e fiamme già dalla finestra invernale ovvero tra due mesi e mezzo. (Calcionews24.com)