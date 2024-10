Calcio. Seconda: nessuna vittoria pisana (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Pisa 16 ottobre 2024 – Non brillano le pisane in Seconda Categoria dopo la quinta giornata di campionato. Nel girone A Migliarino Vecchiano e Pontasserchio non vanno oltre il pareggio e perdono terreno rispetto alla capolista Fivizzanese che col 6 – 2 alla Pieve San Paolo colleziona la sua quinta vittoria consecutiva e prosegue a punteggio pieno con quindici punti. Il Migliarino Vecchiano pareggia in casa al Comunale ‘Faraci’ contro il Monzone (1 – 1, reti di Baldacci e Mastorci) ed è Seconda con undici punti a meno quattro dalla vetta. Tre vittorie e due pareggi finora per la squadra di mister Andreotti che ha segnato undici reti e ne a subite cinque. Al terzo posto il Pontasserchio di mister Carboni che ha pareggiato sul campo del Corsanico a reti bianche (0 – 0). Tre vittorie, un pareggio ed una sconfitta per il Pontasserchio che ha realizzato quattordici reti e ne ha subite tre. Lanazione.it - Calcio. Seconda: nessuna vittoria pisana Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Pisa 16 ottobre 2024 – Non brillano le pisane inCategoria dopo la quinta giornata di campionato. Nel girone A Migliarino Vecchiano e Pontasserchio non vanno oltre il pareggio e perdono terreno rispetto alla capolista Fivizzanese che col 6 – 2 alla Pieve San Paolo colleziona la sua quintaconsecutiva e prosegue a punteggio pieno con quindici punti. Il Migliarino Vecchiano pareggia in casa al Comunale ‘Faraci’ contro il Monzone (1 – 1, reti di Baldacci e Mastorci) ed ècon undici punti a meno quattro dalla vetta. Tre vittorie e due pareggi finora per la squadra di mister Andreotti che ha segnato undici reti e ne a subite cinque. Al terzo posto il Pontasserchio di mister Carboni che ha pareggiato sul campo del Corsanico a reti bianche (0 – 0). Tre vittorie, un pareggio ed una sconfitta per il Pontasserchio che ha realizzato quattordici reti e ne ha subite tre.

