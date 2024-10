Calcio, accusa di stupro: Mbappé si allena con il Real Madrid (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Kylian Mbappé, assente dal doppio impegno della Francia in Nations League, si è regolarmente allenato con i compagni di squadra del Real Madrid nel centro sportivo di Valdebebas, cercando di non pensare alla presunta denuncia per stupro presentata contro di lui dopo una visita a Stoccolma la scorsa settimana. I procuratori svedesi hanno rilasciato una breve dichiarazione, confermando che una violenza sessuale è stata segnalata alla polizia, ma non hanno fatto il nome del sospettato. L’entourage di Mbappé ha respinto come “false, irresponsabili e calunniose” le notizie circolate sui media svedesi. Lapresse.it - Calcio, accusa di stupro: Mbappé si allena con il Real Madrid Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Kylian, assente dal doppio impegno della Francia in Nations League, si è regolarmenteto con i compagni di squadra delnel centro sportivo di Valdebebas, cercando di non pensare alla presunta denuncia perpresentata contro di lui dopo una visita a Stoccolma la scorsa settimana. I procuratori svedesi hanno rilasciato una breve dichiarazione, confermando che una violenza sessuale è stata segnalata alla polizia, ma non hanno fatto il nome del sospettato. L’entourage diha respinto come “false, irresponsabili e calunniose” le notizie circolate sui media svedesi.

