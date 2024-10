Brescia, detenuto tenta di scappare dopo le dimissioni dall’ospedale: bloccato da tre agenti (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Brescia, 16 ottobre 2024 – tentativo di evasione, dopo un ricovero in ospedale, da parte di un detenuto a Brescia. L’uomo, magrebino e non nuovo a questi tipi di comportamenti, era stato ricoverato la sera precedente nel reparto riservato ai detenuti, dopo aver ingerito detersivo. dopo le cure è stato dimesso e, appena uscito dal nosocomio diretto verso il furgone della Polizia Penitenziaria, ha aggredito fisicamente i poliziotti in servizio di traduzione e ha cercato di scappare. Ma è stato bloccato da tre agenti della Polizia penitenziaria di Canton Mombello prima che potesse darsi alla fuga e far sparire le proprie tracce. Il detenuto è stato immobilizzato e tradotto immediatamente in Istituto. Ilgiorno.it - Brescia, detenuto tenta di scappare dopo le dimissioni dall’ospedale: bloccato da tre agenti Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024), 16 ottobre 2024 –tivo di evasione,un ricovero in ospedale, da parte di un. L’uomo, magrebino e non nuovo a questi tipi di comportamenti, era stato ricoverato la sera precedente nel reparto riservato ai detenuti,aver ingerito detersivo.le cure è stato dimesso e, appena uscito dal nosocomio diretto verso il furgone della Polizia Penitenziaria, ha aggredito fisicamente i poliziotti in servizio di traduzione e ha cercato di. Ma è statoda tredella Polizia penitenziaria di Canton Mombello prima che potesse darsi alla fuga e far sparire le proprie tracce. Ilè stato immobilizzato e tradotto immediatamente in Istituto.

Brescia, prisoner tries to escape: policemen bitten - Brescia. He tried to escape after being admitted to Brescia's Civile hospital, where he had come for having swallowed some detergent, but he was stopped ... (quibrescia.it)