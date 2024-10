Borsa | Milano chiude in leggero rialzo Ftse Mib +024%

Borsa: Milano chiude in leggero rialzo, Ftse Mib +0,24% (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Seduta lievemente positiva per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha concluso in aumento dello 0,24% a 34.660 punti. Quotidiano.net - Borsa: Milano chiude in leggero rialzo, Ftse Mib +0,24% Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Seduta lievemente positiva per ladi: l'indiceMib ha concluso in aumento dello 0,24% a 34.660 punti.

Borsa : Milano incerta con l'Europa dopo Wall street - ok Leonardo - Anche dopo l'avvio di Wall street prosegue la debolezza del settore del lusso appesantito da Lvmh che cede oltre il 4%, con Moncler a Milano che perde un punto percentuale e mezzo. Mercati azionari del Vecchio continente senza una direzione precisa in attesa delle decisioni di domani della Bce sui tassi. (Quotidiano.net)

Borsa : Milano incerta con l'Europa dopo Wall street - ok Leonardo - Euro piatto a 1,089 contro il dollaro. Lo spread tra Btp e Bund prosegue sui 123 punti base e, con i rendimenti di tutti i titoli di Stato europei in calo, guarda ai minimi da marzo a quota 121,9. Mercati azionari del Vecchio continente senza una direzione precisa in attesa delle decisioni di domani della Bce sui tassi. (Quotidiano.net)

Borsa : Milano si indebolisce - le banche girano in calo - A guidare i ribassi sono Moncler (-1,2%), in calo dopo i conti di Lvmh, e Stellantis (-1,1%), le cui consegne sono scese nel trimestre del 20%, anche nel tentativo di ridurre le scorte. In controtendenza invece Leonardo (+2%), Saipem (+0,8%), Eni (+0,7%), Pirelli (+0,6%) ed Enel (+0,5%). Fiacca anche Generali (-0,6%) mentre tiene Unipol, che è invariata. (Quotidiano.net)