'Biden venerdì a Berlino, vedrà Scholz-Macron-Starmer' (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Secondo tre funzionari occidentali, citati da Cnn, il presidente Usa Joe Biden vedrà questa settimana a Berlino il cancelliere tedesco Olaf Scholz, il presidente francese Emmanuel Macron e il primo ministro britannico Keir Starmer in un vertice che era stato rinviato a causa dell'uragano Milton. Secondo Cnn, i principali fornitori di armi all'Ucraina stanno valutando il futuro sostegno ad un conflitto che sta per entrare nel suo quarto anno. Secondo i media tedeschi, l'incontro sarà venerdì mentre non sarà recuperato l'incontro dei leader con Volodymyr Zelensky alla base aerea di Ramstein. Quotidiano.net - 'Biden venerdì a Berlino, vedrà Scholz-Macron-Starmer' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Secondo tre funzionari occidentali, citati da Cnn, il presidente Usa Joequesta settimana ail cancelliere tedesco Olaf, il presidente francese Emmanuele il primo ministro britannico Keirin un vertice che era stato rinviato a causa dell'uragano Milton. Secondo Cnn, i principali fornitori di armi all'Ucraina stanno valutando il futuro sostegno ad un conflitto che sta per entrare nel suo quarto anno. Secondo i media tedeschi, l'incontro saràmentre non sarà recuperato l'incontro dei leader con Volodymyr Zelensky alla base aerea di Ramstein.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Usa Media, Biden venerdì a Berlino vedrà Scholz-Macron-Starmer - In tale occasione vedrà il cancelliere tedesco Olaf Scholz, il presidente francese Emmanuel Macron e il primo ministro britannico Keir Starmer in un vertice che era stato rinviato a causa dell'uragano ... (bluewin.ch)

L'episodio a Newnan in Georgia durante la campagna elettorale di Kamala Harris - Episodio divertente in un McDonald's di Newnan in Georgia con protagonista Bill Clinton che sta partecipando alla campagna elettorale di Kamala Harris per le ... (lapresse.it)

Zelensky presenterà il "piano per la vittoria" al parlamento ucraino - Il cosiddetto "piano per la vittoria" del presidente ucraino stabilisce le precondizioni dell'Ucraina per un accordo di cessate il fuoco, con l'obiettivo di rafforzare la sua posizione in vista di qua ... (msn.com)