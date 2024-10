Bianca Balti sorridente, dopo l’operazione, mostra le sue cicatrici (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Bianca Balti ha iniziato un nuovo capitolo della sua vita con grande coraggio. La celebre modella, ha condiviso con tutto il mondo un momento molto personale e delicato: l’inizio della chemioterapia per combattere un cancro alle ovaie. Per farlo ha scelto di condividere uno scatto che la ritrae in Senza veli, rivelando non solo la sua nuova acconciatura, ma anche la cicatrice sull’addome, segno evidente della sua battaglia. Le foto mostrano una Bianca Balti vulnerabile e, al tempo stesso, incredibilmente forte. Bianca nella foto è in Senza veli, indossa solo un paio di slip neri. È esposta, senza filtri e dimostra come la fragilità possa convivere con la determinazione. “Un passo alla volta”, ha scritto nelle sue storie su Instagram, accompagnando il messaggio con il suo solito sorriso luminoso. Bollicinevip.com - Bianca Balti sorridente, dopo l’operazione, mostra le sue cicatrici Leggi tutta la notizia su Bollicinevip.com (Di mercoledì 16 ottobre 2024)ha iniziato un nuovo capitolo della sua vita con grande coraggio. La celebre modella, ha condiviso con tutto il mondo un momento molto personale e delicato: l’inizio della chemioterapia per combattere un cancro alle ovaie. Per farlo ha scelto di condividere uno scatto che la ritrae in Senza veli, rivelando non solo la sua nuova acconciatura, ma anche la cicatrice sull’addome, segno evidente della sua battaglia. Le fotono unavulnerabile e, al tempo stesso, incredibilmente forte.nella foto è in Senza veli, indossa solo un paio di slip neri. È esposta, senza filtri e dicome la fragilità possa convivere con la determinazione. “Un passo alla volta”, ha scritto nelle sue storie su Instagram, accompagnando il messaggio con il suo solito sorriso luminoso.

