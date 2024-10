Ben 9 animali morti allo zoo, un altro manifesta comportamenti strani: è allarme (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L’improvvisa morte di alcuni mammiferi dentro allo zoo ha scatenato il panico in città, gli animalisti si sono già mossi e allarmano tutti Le ultime notizie dall’Hong Kong Zoological and Botanical Gardens hanno sollevato preoccupazioni sulla salute degli animali ospitati e sui rischi per la salute pubblica. Noto per essere una delle attrazioni più iconiche della città, questo zoo ospita una fauna immensa, tra cui 158 uccelli, 80 mammiferi e 21 rettili. Tuttavia, di recente sarebbe stato colpito da una serie di decessi misteriosi tra i mammiferi presenti. Un episodio che inevitabilmente ha portato le autorità a indagare su cosa stesse accadendo. allo zoo sono morti in maniera sospetta 9 animali (Pixabay) – Cityrumors. Cityrumors.it - Ben 9 animali morti allo zoo, un altro manifesta comportamenti strani: è allarme Leggi tutta la notizia su Cityrumors.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L’improvvisa morte di alcuni mammiferi dentrozoo ha scatenato il panico in città, glisti si sono già mossi e allarmano tutti Le ultime notizie dall’Hong Kong Zoological and Botanical Gardens hanno sollevato preoccupazioni sulla salute degliospitati e sui rischi per la salute pubblica. Noto per essere una delle attrazioni più iconiche della città, questo zoo ospita una fauna immensa, tra cui 158 uccelli, 80 mammiferi e 21 rettili. Tuttavia, di recente sarebbe stato colpito da una serie di decessi misteriosi tra i mammiferi presenti. Un episodio che inevitabilmente ha portato le autorità a indagare su cosa stesse accadendo.zoo sonoin maniera sospetta 9(Pixabay) – Cityrumors.

