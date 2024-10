Inter-news.it - Belahyane e l’interesse dell’Inter: chi è il giovane centrocampista!

(Di mercoledì 16 ottobre 2024)è finito nel mirino. Il, classe 2004, sta facendo vedere buonissime cose in questo primo scorcio di stagione in Serie A. SEGUITO – Negli ultimi giorni, così come stamattina, circola il nome di Redaintorno all’Inter. Il club nerazzurro continua la sua ricerca per acquisire giovani talenti. Infatti, oltre almarocchino, sempre nelle ultime ore, Piero Ausilio e dirigenza hanno messo gli occhi sul promettente difensore italiano Nicolò Bertola, tanto da vederlo ieri dal vivo a Trieste durante Italia-Irlanda U21.gioca attualmente in Serie A tra le fila del Verona di Paolo Zanetti. E in questo primo scorcio di campionato ha già fatto vedere ottime cose, nonostante la giovanissima età. L’Inter lo tiene d’occhio in vista della prossima stagione.