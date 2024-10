Aumenti delle pensioni fino a 850 euro da gennaio per tantissime persone: scopri se rientri tra i fortunati! (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Dal prossimo anno verrà erogato un nuovo Bonus da 850 euro a una categoria di pensionati. Quali sono i requisiti per riceverlo? La classe politica italiana è sempre particolarmente attenta alle esigenze dei soggetti che presentano degli svantaggi socio-economici o che sono affetti da disabilità. Di continuo, infatti, vengono introdotte misure assistenziali, come la nuova Prestazione Universale, che assicurerà un notevole aiuto economico ai pensionati. Verrà erogato un nuovo Bonus da 850 euro ai pensionati (informazioneoggi.it)In particolare, con il Decreto Legislativo n. 29 del 15 marzo 2024, è stata introdotta un’agevolazione che ha lo scopo di soddisfare la maggior parte delle esigenze delle persone con disabilità grave e delle loro famiglie. Più di 26 mila pensionati otterranno una maggiorazione di circa 850 euro. Informazioneoggi.it - Aumenti delle pensioni fino a 850 euro da gennaio per tantissime persone: scopri se rientri tra i fortunati! Leggi tutta la notizia su Informazioneoggi.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Dal prossimo anno verrà erogato un nuovo Bonus da 850a una categoria di pensionati. Quali sono i requisiti per riceverlo? La classe politica italiana è sempre particolarmente attenta alle esigenze dei soggetti che presentano degli svantaggi socio-economici o che sono affetti da disabilità. Di continuo, infatti, vengono introdotte misure assistenziali, come la nuova Prestazione Universale, che assicurerà un notevole aiuto economico ai pensionati. Verrà erogato un nuovo Bonus da 850ai pensionati (informazioneoggi.it)In particolare, con il Decreto Legislativo n. 29 del 15 marzo 2024, è stata introdotta un’agevolazione che ha lo scopo di soddisfare la maggior parteesigenzecon disabilità grave eloro famiglie. Più di 26 mila pensionati otterranno una maggiorazione di circa 850

